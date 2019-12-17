اسم فتاة يثير الجدل ..والإفتاء تحسم الأمر

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يوتيوب

مكة

الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد جاء نصه: "ما حكم تسمية البنت مكة؟، قائلة: "إنه لا توجد مشكلة في تسمية البنت مكة إذا أراد المرء ذلك، بشرط وهي احترام ورحمة الفتاة احترامًا لقيمة ومكانة المكان".

 وأضافت "الإفتاء"، خلال مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"،:"نحن نسمي على أسماء النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – فلا مشكلة في استخدام مكة".

وتابعت :"كمن يمتلك ابنًا اسمه محمد يجب أن يحترمه، الاحترام للجميع ولكن هناك زيادة لمن سمي على اسم النبي"، معقبة :"ما من بيت فيه محمد إلا ولا بد أن يكرم كرامة لعيني رسول الله، وأمه آمنة ".

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