» "جوزها قمر" تثير سخرية فنانة شهيرة..هكذا ردت

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تويتر

زوجها

قمر

إنجي وجدان

ردت الفنانة إنجي وجدان، على أحد متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، وهي تتغزل في زوجها وتمدح مدي وسامته، بطريقة كوميدية، حيث علقت ضاحكة:"هموت مش قادرة".

وكان قد نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة لها مع زوجها من أحد المهرجانات الفنية، عبر حسابها على "تويتر"،لتتلقي بعض التعليقات التي تمدح في زوجها وجماله.

وجاءت أبرز التعيلقات على الصور، "دا جوزها قمر"، وردت إنجي قائلة: "هموت من الضحك يا جماعة. طب زعلانة ليه أنه قمررر".

وكانت، إنجي وجدان، احتفلت بعيد زواجها السابع من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها على " انستجرام " أثناء عقد قرانها .

وعلقت إنجي علي الصور : "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".


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