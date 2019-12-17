الملك سلمان يتلقى اتصالا من" أورسولا فون"

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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.


وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصف الملك سلمان "علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين"، مؤكدا "رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".


وأعرب العاهل السعودي عن تطلعه إلى "مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة".

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.


وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في عام 2020، تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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