الملك سلمان يتلقى اتصالا من" أورسولا فون"

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصف الملك سلمان "علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين"، مؤكدا "رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصف الملك سلمان "علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين"، مؤكدا "رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".

وأعرب العاهل السعودي عن تطلعه إلى "مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة".

وأعرب العاهل السعودي عن تطلعه إلى "مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة".