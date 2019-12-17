  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ولي العهد السعودي

"بن سلمان" يزف بشرى سارة للسعوديين

الرئيس السيسي

أديب: "كان فيه فخ للرئيس بمنتدى الشباب"

المستشار أحمد حافظ

«متحدث الخارجية»: أين هؤلاء الذين ينتقدون مصر؟

حكومة السودان

غلق لمكاتب ميليشيات حزب الله وحماس في السودان

اليسا

إليسا غاضبة: دا كفر وحرام

الروبوت صوفيا

إعلامي شهير يطلب الارتباط بالروبوت صوفيا

محكمة

بتهمة الخيانة العظمى.. حكم بالإعدام لـ"برويز مشرف"

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: نفخنا أهل الشر

عمرو أديب

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

الرئيس السيسي وقرينته وضحية التنمر

تصريحات مؤثرة لضحية التنمر عن الرئيس السيسي

إحصائية:

نصف السعوديين يتسوقون إلكترونيًا

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مؤثر.. معلم يلتقى طلابه السعوديين بعد 30 عامًا

#

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

#

توجه المستثمرين السعوديين لزيادة الاستثمار في مصر

#

زوج أنغام يثير غضب السعوديين بتصرف غير لائق

أخبار السعودية

إلكتروني

القصبي

تسوق

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، عن إحصائية تقول إن نصف سكان السعودية أي ما يعادل 14 مليون شخص في المملكة العربية السعودية يتسوقون إلكترونيا عبر الإنترنت.

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل تدشين أعمال مجلس التجار في الرياض، إن حجم التجارة الإلكترونية العالمية قد بلغ 30 تريليون على مستوى العالم، كما لفت إلى وجود 38 متجرًا إلكترونيًا في السعودية في عام 2019، بحسب الصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف: "أن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد السجلات في القطاع".

وأشار وزير التجارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية في ارتفاع ملحوظ، حيث بلغت حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجان يبحثان عن خواتم الخطوبة في 30 طن قمامة
» العراق يسدد 20 مليار دولار من ديونه
» الإفتاء: شرط واحد يبيح إزالة شعر الحاجبين
» اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار ويتوقع هبوطه لـ 15جنيها 2020
» اجتماع مهم بـ «الصحفيين» الخميس المقبل
» نصف السعوديين يتسوقون إلكترونيًا
» أديب: "ياريت ينفع أشجع الأهلي"
» المالية: مليار و633 مليون جنيه إجمالي الرسوم والغرامات المستحقة
» حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ صباح الصباح
» دبي.. استدرجها إلى غرفة الفحص.. نهاية صادمة
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد الهزيمة من الطلائع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة