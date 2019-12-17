» أديب: "ياريت ينفع أشجع الأهلي"

17 ديسمبر 2019 - 10:45 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب، من مطالبة أصدقائه له بالتخلى عن تشجيع نادي الزمالك وبدء تشجع النادي الأهلي.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "واحد صاحبي بيكلمني يقولي ما تيجي تنضم لينا وإحنا هنقبلك، حسسوني أنهم بيكلموني عن جنسية جديدة".

واستطرد "أديب"، قائلًا: "أنا زمالكاوي أقعد إزاي أشجع الأهلي، لو كان ينفع كنت ريحت دماغي من الهم.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية أمس أمام طلائع الجيش فى اللقاء الذى أقيم بينهم بالأمس على استاد الجيش بالسويس.