إليسا غاضبة: دا كفر وحرام

علقت الفنانة إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، على التهجم على المقدسات الدينية، والجنون الطائفي، حسب قولها، في بلدها الأم لبنان الذي يشهد احتجاجات عاصفة منذ أكتوبر الماضي، بسبب سوء الظروف الاقتصادية وفرض الضرائب.

وكتبت "إليسا" عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ما في شي بيبرر التهجم على المقدسات الدينية. هيدا عيب وكفر وحرام. بس مش أرزاق الناس وسياراتن وممتلكاتن اللي سبّت، ومش فيديو بآخر بلد بالأرض بدو يهدد الأمن ببيروت. وقّفو هالجنون الطائفي رأفة بما تبقى من لبنان!".

وفي تغريدة أخرى، أكدت إليسا: "ما بقبل الشتيمة والمسبات والتعرض لحدا على صفحتي خاصة من المعجبين والأصدقاء، وما بدي انجبر أعمل بلوك لحدا عم يتعرض لشخص تاني. بتمنى عليكن تحافظو على الاحترام لأنو هيدي مش أساليب بالحوار".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، وهذه أبرز التعليقات:" قمة الجهل فعلًا بقداسة الأديان للأسف الله يحمي لبنان"،"الله يحمي لبنان".

وقد اشتعلت بيروت مساء أمس الاثنين، بسبب تسرب فيديو يسيء إلى قيادات سياسية ومقامات دينية على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بعض شبان من عدد من المناطق لتحرك، حيث توجهوا عبر الخندق الغميق باتجاه جسر الرينغ حيث أطلقوا المفرقعات.

وبحسب المعلومات الأولية فان الشخص الذي سجل الفيديو المستفز يتواجد خارج لبنان وتحديدًا في ألمانيا.