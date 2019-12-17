«متحدث الخارجية»: أين هؤلاء الذين ينتقدون مصر؟

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المستشار أحمد حافظ
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علي محمود

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رد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، على  بيان ينتقد القاهرة، متسائلا: "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانا تناول فيه مصر؟".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة على حسابه "تويتر" أن المجلس الرئاسي الليبي يتكون من 9 أشخاص، مضيفا قوله "أين هؤلاء الآن".

وكان بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بـ"بطرابلس" أعرب عن استغرابه من تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس "أسيرة للميليشيات المسلحة"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وشدد السيسي، خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" بمدينة شرم الشيخ، على أن القاهرة "لا تتدخل في شئون ليبيا... ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك".

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، تشكل في ضوء اتفاق سياسي تم التوصل إليه في منتجع "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، وهو يتكون من 9 أشخاص، وهم الرئيس و3 نواب و5 أعضاء؛ وانسحب من عضوية المجلس الرئاسي اثنان هما، علي القطراني وعمر الأسود. 


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