» الإفتاء: شرط واحد يبيح إزالة شعر الحاجبين

17 ديسمبر 2019 - 11:22 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية مفاده "هل يجوز إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين وكذلك قص الشعر الزائد، وهل يعد من النمص؟.



ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجوز إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين وكذلك الشعر الزائد في الحواجب. وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته وهذا حرام شرعا، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأوضح أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج. وتابع: أن المتزوجة يجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها.

واستدل شلبي بحديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف أي التنمص، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.