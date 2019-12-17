» زوجان يبحثان عن خواتم الخطوبة في 30 طن قمامة

17 ديسمبر 2019 - 11:47 ص

في التأني السلامة وفي السرعة الندامة، مثل ينطبق علي زوجين من أستراليا حيث تخلصا من خواتم خطوبتهما بسرعة ودون تفكير بوضعها في كيس قمامة وتخلصا منها بطريق الخطأ أثناء تجديدهما لمنزلهما.

واكتشف الزوجان بعد ذلك أنهما أضاعا خاتمي الخطوبة، فلم يجدا مفرًا من الذهاب بسرعة إلى مقلب القمامة يه حوالى 30 طنا وإبلاغ العاملين هناك بمشكلتهما وليست المشكلة في أنه يحمل ذكرى مهمة بالنسبة لهما، ولكن المشكلة الحقيقية في أن الخواتم من الألماس.

وفي النهاية تمكن الزوجان من العثور على الخواتم، حسبما نشرت صحف استرالية.