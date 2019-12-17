» الموت يفجع فنانة شهيرة

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الموت

والدها

سهر الصايغ

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، طالبة متابعيها بالدعاء له.

وكتبت سهر الصايغ، قائلة: "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".

وتواصل سهر الصايغ تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، وجار تسكين باقي الأبطال، وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

مسلسل النهاية هو أول عمل يجمع بين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل منذ فيلم هي فوضى للمخرج يوسف شاهين.


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