قناة مفتوحة لإذاعة الهلال السعودى وفلامينجو

17 ديسمبر 2019 - 12:44 م

يدخل فريق الهلال السعودي اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره فلامينجو البرازيلي، في السابعة ونصف مساءً على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بدولة قطر.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة والأولى اتش دي، بالإضافة إلى قناتي الكأس 3، 6، وسيكون التعليق الصوتي للتونسي عصام الشوالي وخليل البلوشي وسمير اليعقوبي.

وتأهل الهلال السعودي بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي في الدور الأول من البطولة بهدف نظيف عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميز.