غرامات بالجملة على نادى سموحة

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غرامات

إيقاف

إبراهيم حسن

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب الفريق 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.


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