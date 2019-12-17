» "مش هنظلم حد".. خبر سار من الصحة إلى الأطباء

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الصحة

الأطباء

صدى البلد

التكليف

 

أكدت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، أن الأماكن التدريبية في نظام الزمالة المصرية، لا تشمل مستشفيات وزارة الصحة فقط.

وأضاف "سحر، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأن أي دفعة لم تتاح لها فرصة التقدم لبرنامج الزمالة المصرية أو لم تحصل على الدراسات العليا، سيتم فتح موقع لهم يسجلون في الزمالة المصرية للراغبين، معقبة: "عشان منظلمهومش، ونكون أعطيناهم فرصتهم، مش هنظلم حد".

وتابعت:" هدف الوزارة أن يكون كل الأطباء مدربين، حيث سيؤثر ذلك على مستوى الخدمة الصحية، فالطبيب هو أساس تقديم الخدمة الصحية".

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