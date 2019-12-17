ارتفاع شعبية "ترامب" مع إجراءات عزله

17 ديسمبر 2019 - 01:26 م

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعلى نسبة تأييد منذ انتخابه، بالتزامن مع الإجراءات الجاري العمل على تنفيذها لعزله.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته جامعة" كوينيبياك" إلي أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43% إلا أنه أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة، مظهرًا أن 52% من الأمريكيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب حسبما نشرت " فرانس برس".

جدير بالذكر أن مجلس النواب يصوت علي عزل ترامب بتهمتي استغلال منصبه وعرقلة الكونجرس الأربعاء المقبل.