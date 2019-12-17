» صابر الرباعي يوجه رسالة للشعب اللبناني..هذا ما قاله

علق الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه على "تويتر"، على الأحداث في لبنان، مطالبًا الشعب اللبناني، بالتمسك بحقوقه.

وكتبت الفنان صابر الرباعي، في تغريدته، قائًلا: "يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف وتدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم،و دحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لاغير، ولا تتركوا أيا كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء"..

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث علقت الإعلامية اللبنانية، مني أبو حمزة، على صابر الرباعي قائلة:"شكرأ استاذ صابر"، بينما جاءت بقية التعليقات دعوات للشعب اللباني والوطن العربي.

وكانت الحكومة اللبنانية تراجعت عن فرض الرسوم على الاتصالات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كل المناطق اللبنانية منذ أكتوبر الماضي.