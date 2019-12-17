» "حركات غير لائقة".. سعودية تشعل غضب السوشيال ميديا من الجيم

أثارت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر فيديو لها عبر "إنستجرام" وهي في الجيم مع مدربها، وصفه البعض بـ"غير لائق".

ونشرت السعودية، فوز العتيبي، المثيرة للجدل، مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تؤدي بعض الحركات الرياضية مع مدربها الخاص، والتي تعتبر غير لائقة بالنسبة للمجتمع السعودي المحافظ.

أثار الفيديو المتداول غضب المملكة، وعلق البعض قائلا: " وين ذا الجيم المخلوط" وقال البعض: "رايحة الجم تستشور شعرها ليش!".