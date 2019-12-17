«الشناوي» يكشف سبب تهديد "بكر" لأصالة بـ"الشبشب الزنوبة"

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حلمي بكر

طارق الشناوى

أصالة

الشبشب الزنوبة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سبب إصرار الموسيقار حلمي بكر، على إعلان فقر المطربة أصالة، حيث إنه على يقين أن المطربة أصالة عندما جاءت للقاهرة في نهاية الثمانينيات، زارته فى منزله وهى تنتعل شبشب "زنوبة؛ على الرغم من عدم تذكره عدد زيجاته.

وأضاف الشناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم" أن الرسالة التى يريد ذيوعها  "بكر" أنه تعرّف على أصالة وهو الملحن الشهير الثري الذي يقطن المهندسين، بينما جاءت إليه "أصالة" من دمشق فقيرة معدمة لا تملك أي شىء، ولا أصدق أن الأمر وصل بها لتلك الدرجة غير قادرة على شراء صندل من وكالة البلح ببضعة جنيهات.

وأوضح الشناوي، أن "بكر" دائمًا ما يرفع شعار "إذا كنتوا نسيتوا إللى جرا هاتوا الدفاتر تنقرا"، يُشهره في حالة الغضب، متسائلا ما الذي ما الذى حدث مؤخرا بينه وبين أصالة؟..  قائلا "كانت العلاقات قد توترت فى الماضى بعد قصيدة (اغضب) لنزار قباني، أصالة لم تكن فيما يبدو سعيدة باللحن، ولم تردده كثيرا في حفلاتها، وربما فى أحد اللقاءات سارعت بإعلان رأيها، مما أغضب حلمى، ففتح عليها نيرانه، ومضت سنوات استضافته فى برنامجها (صولا) فتصالحا، وشاهدتها قبل أسبوعين فى موسم الرياض الغنائي وهى تردد مع صابر الرباعي لحن حلمى بكر (ع اللى جرى).. فما الذى جرى فى الأيام الماضية ودفع حلمى للتهديد مجددًا بحكاية (زنوبة)؟!


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