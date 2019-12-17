حاول زوجها تصويرها أثناء العلاقة فقتلته

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الدويني فولي- متابعات

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جدد قاض المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامها بقتل زوجها.

وذكرت التحريات أن المجنى عليه حاول تصوير زوجته أثناء العلاقة الحميمة، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، لكثرة الخلافات المتكررة بينهما.

وكان قسم ثان أكتوبر، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنقل موظف 31 عاما، إلى المستشفى، بعد أن فارق الحياة في الحال، نتيجة الاعتداء عليه من قبل زوجته بسلاح أبيض بأكتوبر.

وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمة التى اعترفت بقتل زوجها، في مدينة 6 أكتوبر، أمام رجال المباحث، حيث أكدت أنها طلبت الطلاق منه أكثر من مرة ولكنه رفض ويعنفها بشدة حال طلبها ذلك.

وقالت الزوجة إنها كانت دائما على خلاف معه وفي آخر مرة طلبت منه الطلاق، فرفض وانهال عليها بالضرب وحاول تصوير مقطع فيديو أثناء العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم، ليقوم بابتزازها حال طلبها الانفصال عنه بهذه الفيديوهات ما دفعها لقتله.
وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه اعتدت على زوجها بسبب محاولة الضحية تصويرها أثناء العلاقة الحميمة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة ابتزازها إذا طلبت الطلاق منه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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