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إطلاق أول أتوبيس كهرباء إلى التجمع الخامس

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أتوبيس - صورة أرشيفية
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متابعات- الدويني فولي

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كشف اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن أنه تم إطلاق أول تشغيل تجريبي بأتوبيس يعمل بالكهرباء في القاهرة بالتعاون مع الإنتاج الحربي.

وقال رزق، إن تشغيل أول أتوبيس كهرباء يعمل على خط عبدالمنعم رياض إلى الجامعة الأمريكية بالتجمع، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

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