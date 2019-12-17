صدمات بالجملة لجهاز "فايلر"

17 ديسمبر 2019 - 02:41 م

تعرض اللاعب رمضان صبحى صانع ألعاب لاعب الأهلى، لإصابة بالعضلة الخلفية خلال مران الفريق الصباحى

ويجرى اللاعب أشعة لتحديد والوقوف على حجم الإصابة لمعرفة مدى جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة أمام الأسماعيلى والمقرر لها الخميس المقبل.

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن اللاعب سيغيب فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام حسب درجة الإصابة.

فى السياق ذاته تعرض أيضا ظهير أيمن الفريق أحمد فتحى لإصابة خلال المران اليوم.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن إصابة فتحى عبارة عن ورم خفيف في الركبة وتأكد غيابه مبدئيا عن مباراة الإسماعيلي المقبلة".

ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.