«السيسي» يحرج نائب محافظ:« اعرف القضية وأنا هحترمك»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة، معربًا عن تمنيه بالنجاح للوزراء والمحافظين ونائبيهم، اللذين يمثلون الجيل الحالي.

جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

وخلال رده على سؤال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حول طلبات المحافظة قال الرئيس السيسي: «لو كان متاح أجبلك كنت جبت لغيرك.. اعرف القضية اللي أنت بتتكلم فيها وأنا هقدرك وأحترمك».

ويختتم اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم بالجلسة الختامية، التي تبدأ مساء اليوم في تمام الساعة السادسة، لتعلن نهاية منتدى الشباب 2019، في نسخته الثالثة، على أرض شرم الشيخ.