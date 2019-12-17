«تواضروس» عن عهد «مرسي»: «البلد كانت بتتسرق»

17 ديسمبر 2019 - 05:02 م

هاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الراحل محمد مرسي، مشيرًا إلى أن فترة حكمه كان يشعر بأن "البلد بتتسرق".

جاء هذا في تصريحات نشرها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تصريحات "تواضروس" جاءت في تعليقه على معاصرته ثلاثة رؤساء لمصر، موضحًا أنهم "محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي"، حيث صرح قائلًا: "مع مرسى كان هناك إحساس عام أن البلد بتتسرق".

وتابع البابا "تواضروس" في تقييمه للفترات الرئاسية الثلاث: "مع الرئيس عدلي منصور شعرت أنه عصر التوازن واستعادة مصر".

وأضاف أنه "في عصر الرئيس السيسي بدأت مصر تنطلق في نهضة غير مسبوقة، سواء مشروعات أو برامج متعددة تبنى المستقبل، مثل الطرق التي هي شرايين جديدة تمتد في قلوب المدن المصرية".

وقال "تواضروس": "الكنيسة دائما مؤسسة لها ضمير، ولها صوت وتتعاون مع الجميع، ولكنها لا تسمح بالاعتداء على الوجود الكنسي".