» «مرتضى» يفاجئ لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الطلائع

17 ديسمبر 2019 - 05:16 م

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن كواليس جلسة مرتضى منصور رئيس النادي التي عقدت اليوم بحضور عدد من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنها جاءت مثمرة من أجل تصحيح مسار الفريق الفترة القادمة.

وأوضح أمير أن الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة المقبلة.

ونفى المشرف على الكرة ما تردد عن الربط بين الخسارة أمام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين بدليل أن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنجولا وبيراميدز، مشيرًا إلى أن المتبقي للاعبين يمثل جزءا ضئيلا من المستحقات الخاصة بهم، مؤكدًا ثقة إدارة النادي وإدارة الكرة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الفترة القادمة لتحقيق الانتصارات.

وناشد أمير مرتضى جماهير الزمالك مساندة الفريق واللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق وهي عارية تماما عن الصحة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة والمقرر لها، الجمعة المقبل، بالجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.