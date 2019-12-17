من هما الحسناوان اللتان أثارتا الجدل بقبلة لـ عادل إمام

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عادل إمام

إثارة

فتاة

جدل

قبلة

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاتين جميلتين يقومان بتقبيل الفنان الكبير عادل إمام، وهو ما أثار تكهنات عدة.

وقال النشطاء إن الفتاتين من معجباته بينما قال البعض إنهما بناته، فيما ذهب آخرون لأكثر بعدًا من ذلك قائلين أنهما زوجاته.

فيما خرجت  إحداهما لتوضح الأمر، مؤكدة أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه.

وقالت نور، ابنة شقيق عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.

وفيما أكدت نور لبرنامج «إم بي سي ترندنج»، المذاع على فضائية "إم بي سي":، أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، وأن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا، مؤكدة أنه كبير العائلة ومثلها الأعلى.


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