» عقار الشرقية.. استخراج سيدة من تحت الأنقاض و3مصابين

انهار عقار مكون من أربعة طوابق بالدور الأرضي، بشارع شحاته بجوار مسجد المجيدي، بمنطقه نجيزة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية اليوم من انتشال جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عاما من أسفل أنقاض العقار المنهار، وجاري رفع الأنقاض للبحث عن باقي الضحايا.

واستقبلت مستشفى فاقوس المركزي مساء اليوم 3 مصابين منهم حالات اختناق من الأهالي اللذين حاولوا عملية الإنقاذ، أحدهم مصاب بصمه عصبية وآخر بارتجاج في المخ.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزة مركز فاقوس.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لموقع انهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة، والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

فيما أصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ، مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف، لمكان وكذلك إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لتوفير أكياس الدم، ورفع درجة الاستعداد القصوى.