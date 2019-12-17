» مواعيد مباراتي ليفربول والقنوات الناقلة له

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المصريون

ليفربول

كلوب

يستعد فريق ليفربول خلال يومين لمواجهتين من العيار الثقيل حيث سيواجه أستون فيلا في بطولة كأس إنجلترا اليوم الثلاثاء ومونتيري المكسيكي غدًا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

يلتقي ليفربول أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، وذلك في إطار مباريات دور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 2.

وفي المباراة الثانية يلتقي الريدز بطل المكسيك على ملعب “خليفة” الدولي في العاصمة القطرية الدوحة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 1 والكأس القطرية.


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