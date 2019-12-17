يذبح طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان

17 ديسمبر 2019 - 06:07 م

أقدم مواطن على جريمة بشعة في حق طليقته وأم طفليه، حيث تخلص منها بذبحها بطعنة في الرقبة أمام زوجها الثاني، داخل شقته في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

وفي التفاصيل فقد تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من قسم ثان العاشر من رمضان، يفيد مقتل " إيمان أ " 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكنية بالحى 11 بمدينة العاشر بعمارات مصر الحجار.

وعلي الفور انتقل فريق من قسم ثان العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح " عامل بشركة، بارتكاب الواقعة، وقتله طليقته أمام زوجها الثاني عن طريق طعنها في الرقبة.

وتم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بأن المجني عليها كانت زوجته ولديه منها طفلان، وجار مناقشته عن الدافع الحقيقي وراء القتل وتحرير المحضر اللازم.