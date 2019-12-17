  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر

الهلال وفلامنجو

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

جثة

يذبح طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان

الكونجرس

الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن

مرتضى منصور

مرتضى للاعبي الزمالك: «طز فيكم.. واللي مش عاجبه يطلع بره»

الفتاتان تقبلان الفنان عادل إمام

من هما الحسناوان اللتان أثارتا الجدل بقبلة لـ عادل إمام

السيسي

«السيسي» يحرج نائب محافظ:« اعرف القضية وأنا هحترمك»

تواضروس ومرسي

«تواضروس» عن عهد «مرسي»: «البلد كانت بتتسرق»

الفيديو الخادش

القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

بحضور «أردوغان»..

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

#

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

#

مسئول سعودي بارز يفاجئ "سلمان" بشأن حدث مهم غدًا

#

الملك سلمان: إذا أرادت إيران الحرب فسندافع عن شعبنا بحزم

السعودية

أردوغان

الملك سلمان

ماليزيا

قمة كوالالمبور

حرب خفية على إنجاح وإفشال "قمة كوالالمبور" التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لمناقشة قضايا العالم الإسلامي والتي اقتصرت على باسكتان وتركيا وقطر وإيران.

ونجحت السعودية في تغيير رأي رئيس الوزراء الباكستاني وتراجعه عن حضور القمة، وكذلك الرئيس الإندونيسي، فيما ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني بالإضافة لرئيس وزراء ماليزيا الحضور، وهم الذين تشملهم القمة.

فيما أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن المكالمة جرى خلالها "استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات".

وأكد الملك سلمان، حسب البيان، على "أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة".

وهذه المكالمة تأتي في الوقت الذي تنعقد فيه في العاصمة الماليزية كوالا لومبور قمة إسلامية تثير قلقا بالغا لدى السعودية وحلفائها، خاصة بسبب مخاوف من تهديد هذه الفعالية مستقبل منظمة التعاون الإسلامي الذي تلعب فيه المملكة دورا قياديا.

واعتذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم، عن المشاركة في القمة رغم نيته فعل ذلك أوليا، ليكون ثاني زعيم يتراجع عن حضور الاجتماع بعد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بينما قالت تقارير إعلامية إن هذا القرار جاء بعد لقاء عقده خان مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» دار الإفتاء: ترك الحجاب حرام شرعًا
» بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي
» مونديال الأندية.. السد ينهار أمام الترجي التونسي بـ6 أهداف
» حملت سفاحًا.. المحكمة تحسم قضية قاتل شقيقته عمدًا
» رسميًا.. الأهلي يفقد رمضان صبحي 6 أسابيع
» مواعيد مباراتي ليفربول والقنوات الناقلة له
» حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته في الكويت.. هذا ما حدث
» عقار الشرقية.. استخراج سيدة من تحت الأنقاض و3مصابين
» «مرتضى» يفاجئ لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الطلائع
» «زيدان»: برشلونة يمتلك «ميسي».. ولدينا أسلحتنا
» انهيار السور الخارجي بجامعة المعرفة في الرياض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة