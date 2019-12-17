«صلاح» يترقب تحقيق انجاز غير مسبوق مصريًا وعربيًا

أمير سعد
يستعد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لكتابة تاريخ جديد لمصر حال فوزه ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية مع الريدز.
وفي حالة تتويج النجم المصري باللقب المونديالي سيكون اللاعب المصري الأول الذي ينال هذا اللقب حيث فشل الأهلي سابقا في الحصول على الكأس كما لم ينجح النجم حسين الشحات في نيل هذا الشرف مع العين الإماراتي في النسخة الماضية.
والإنجاز الثاني الذي ينتظر «صلاح» أن يصبح هداف المونديال ليجمع بينها وبين هداف الدورى الإنجليزى، إذ سبق لصلاح أن توج بجائزة هداف البريميرليج فى الموسمين الماضيين.
وثالث الإنجازات تدعيم حظوظه فى التتويج بلقب أحسن لاعب فى أفريقيا للعام الثالث على التوالى، خصوصا أن المنافسة شديدة بينه وبين زميله فى الفريق ساديو مانى
وسيكون صلاح قد نجح فى تحقيق كل الألقاب الممكنة فى مسيرته، إذا فاز بكأس العالم للأندية، فى انتظار الظفر بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز الذى غاب عن ليفربول منذ نحو 3 عقود، لتحقيق ثلاثية تاريخية فى مسيرته.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتى، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق اللقب.
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