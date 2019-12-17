مرتضى: جماهير الزمالك أكثر من الأهلي.. وقطع الرأس مصير المتمرد

17 ديسمبر 2019 - 07:30 م

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبي الفريق الأبيض، بعد السقوط المدوي أمس الإثنين أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري العام.

وقال مرتضى خلال جلسته مع اللاعبين: «جماهير الزمالك نامت حزينة بعد خسارتكم بالأمس والجميع يعلم أنهم أكثر من مشجعي الأهلي عربيًا وداخل إفريقيا بالإضافة إلى مصر».

وحذر منصور جميع اللاعبين: «المتمرد سيطون مصير قطع الرأس ولن يتمكن من الانتقال إلى أي فريق وأدرك معنى مع أقوله».