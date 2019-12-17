» مصرع طفل في انفجار مخلفات حرب بقنا

17 ديسمبر 2019 - 07:53 م

لقي طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، بسبب انفجار قذيفة مدفع من مخلفات الحرب بقنا.

ووقعت الحادثة بقرية السعادوة بجزيرة الدوم التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا، حيث توفي الطفل متأثرا بإصابته في الانفجار، بينما أصيب 3 آخرين.

وتلقت قوات الأمن إخطارا بمصرع طفل على خلفية انفجار جسم غريب، حيث كشفت التحريات عثور شاب على قذيفة من مخلفات الحرب وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية مما أدى لانفجارها.

وأدى الانفجار لإصابته و3 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، ونقلوا للمستشفى وتم وضعهم بالعناية المركزة، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثرا بإصابته.