» الأمن ينفي إضراب نزيلات في سجن النساء بالقناطر

شاعت بعض الأخبار التي أفادت بإضراب نزيلات في سجن النساء بالقناطر، بسبب اعتقالهن لأسباب تعسفية، وحرمانهن من أطفالهن.

ومن جانبه نفى مصدر أمني صحة ما تم تداولته بعض القنوات الفضائية بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء إضرابهن عن الطعام نظرًا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن الأمر لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.