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السيسي: الإرهاب في مصر منذ 70 عامًا

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الإرهاب

مصر

منتدي الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن  الإرهاب جائت فكرته من أجل تدمير الدول، مشيرًا إلى أن الإرهاب في مصر خلق منذ 70 عامًا.

وأضاف السيسي، خلال حديثه لفتاة كردية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، قائلًا: "اسمعي، الأفكار بتطرح عشان الأمم تاكل بعضها وتدمر مقدراتها، والإرهاب كفكرة اتعملت عشان تبقى الدول بتموت في نفسها".

وتابع، "الإرهاب في مصر بقاله 70 سنة بيعجز حركتها للأمام، لكن مش مقبول يسيطر على مصر لأن مفيش مشروع ممكن ينجح مبني على القتال والخراب، اللي بينجح مبني على التعمير والاستقرار".

وأكمل السيسي: "الدول بتعيش آلاف السنين، الاقتتال من أجل الهوية أمر يراه كثيرون مشروع، لكنه بحاجة للتصويب، دي وجهة نظري وأرجو تسمعيها مني كرأي".

ويشهد الرئيس السيسي الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، المقام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي بدأت مساء اليوم، في اليوم الأخير من الفعاليات التي بدأت السبت الماضي.

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