السويد.. ارتفاع معدلات العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة

17 ديسمبر 2019 - 10:30 م

ارتفع عدد النساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب، في النصف الأول من العام 2019، بالسويد بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب تقرير للمجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العنف والتحرش الجنسي 28 ألفا و400 شخصا، يشكل النساء 45 % منهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات العنف والتحرش الجنسي بنسبة 6% لدى الأطفال، و40% لدى الرجال.

ووفقا لاحصائيات المجلس لعام 2018، تعرضت 28 ألفا و 700 امرأة للعنف في السويد بينهم 21 ألف تعرضن للتحرش الجنسي، و3 آلاف و200 للاغتصاب.

وأفاد التقرير، أن معدلات العنف ضد المرأة ارتفعت بنسبة 6%، مقارنة بالعام 2017.

وارتفعت معدلات التحرش الجنسي، الذي استهدف من هم أكبر من 15 سنة، من 3 آلاف و400 إلى 7 آلاف و400 حالة، في الفترة من 2005- 2015.









كما ارتفعت حالات الاغتصاب من 3 آلاف، إلى 5 آلاف و300 حالة، في الفترة ذاتها.