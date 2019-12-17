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إسرائيل تسمح بإدخال مركبات ومعدات للدفاع المدني بغزة

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أدخلت السلطات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، معدات ومركبات خاصة بإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال مصدر أمني، في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن إسرائيل أدخلت للمرة الأولى منذ العام 1999، معدات ونحو 22 مركبة تستخدم لإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ، لصالح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بتمويل من دولة قطر.
وبحسب المصدر، فإن المعدات والمركبات تضم: "أربع مضخات مياه، وشاحنة كبيرة، بالإضافة إلى عدد من المركبات رباعية الدفع، ودراجات نارية خاصة بفرق الإطفاء".
وأفاد أن المركبات والمعدات دخلت عبر "معبر كرم أبو سالم"، جنوبي القطاع الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وأوضح أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، سيشرف على تسليم هذه المركبات لجهاز الدفاع المدني.
وأشار أن "العمادي" سيصل غزة في وقت لاحق مساء الثلاثاء، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول ما أورده المصدر.
ويعاني جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، من نقص في المركبات والمعدات التي يحتاجها لإنجاز أعماله.
كما يمتلك الجهاز العديد من الأدوات المتهالكة والتالفة، والتي لا يوجد لها "قطع غيار" في غزة، بسبب الحصار المفروض على القطاع للعام الـ13على التوالي، وفق بيانات سابقة له. -

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