وفد من "حماس" يصل ماليزيا الأربعاء لهذا السبب

17 ديسمبر 2019 - 11:10 م

يصل العاصمة الماليزية كوالالمبور، فجر الأربعاء، وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة المزمع انعقادها في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري.



وقال مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول إن وفد حماس يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، كما يضم الوفد الرئيس السابق للحركة خالد مشعل، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي: خليل الحية، عزت الرشق، حسام بدران، بالإضافة إلى القيادي في الحركة أسامة حمدان.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.