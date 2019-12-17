اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

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أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزة الحسيني، أنه يجب على الشباب في الوقت الحالي أن يقوموا بتثقيف أنفسهم، وأن يخرجوا من بوتقة الحياة التقليدية والتزامات الحياة وأن يخلقوا لأنفسهم فرصا جديدة.
وأوضح "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هناك 18% من شباب مصر المهتمين بالشأن الاستثماري يهتمون بالطاقة البديلة، مؤكدا أن الطاقة البديلة أصبحت تتحكم في كل شيء في العالم في الوقت الحالي.
ووجه الخبير الاقتصادي رسالة مهمة لمنظمي منتدى شباب العالم، قائلا: "وسعوا رسالة شباب مصر في الخارج، لأنهم يمتلكوا طاقة ليس لها حدود وثقافة كبيرة، ونحتاجهم أن يتواجدوا مع شباب مصر في الداخل، وينقلوا خبراتهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل مصر ومستقبلها".

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