اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

17 ديسمبر 2019 - 10:00 م

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزة الحسيني، أنه يجب على الشباب في الوقت الحالي أن يقوموا بتثقيف أنفسهم، وأن يخرجوا من بوتقة الحياة التقليدية والتزامات الحياة وأن يخلقوا لأنفسهم فرصا جديدة.



وأوضح "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هناك 18% من شباب مصر المهتمين بالشأن الاستثماري يهتمون بالطاقة البديلة، مؤكدا أن الطاقة البديلة أصبحت تتحكم في كل شيء في العالم في الوقت الحالي.

