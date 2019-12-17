استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

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أكد الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، أن المعطرات لا يقل تأثيرها عن عوادم السيارات على الجهاز التنفسي، لأنها تحتوي على مواد مثيرة ومهيجة للجهاز التنفسي ومضرة للغاية، خاصة لمن يعاني من حساسية في الجهاز التنفسي.
وأضاف استشاري الإمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن استنشاق المعطرات قد تؤدي إلى أزمات ربوية متكررة، خاصة المعطرات ذات الروائح القوية والنفاذة.
في سياق آخر، أكد استشاري الأمراض الصدرية، أن مصل الأنفلونزا متوفر في معهد المصل واللقاح، وهو أحد الوسائل الوقائية للمرضى الذي يعانون من نزلات البرد بشكل كثيرة، خاصة مرضى الربو الشعبي والحساسية.
 

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