استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

17 ديسمبر 2019 - 10:20 م

أكد الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، أن المعطرات لا يقل تأثيرها عن عوادم السيارات على الجهاز التنفسي، لأنها تحتوي على مواد مثيرة ومهيجة للجهاز التنفسي ومضرة للغاية، خاصة لمن يعاني من حساسية في الجهاز التنفسي.



وأضاف استشاري الإمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن استنشاق المعطرات قد تؤدي إلى أزمات ربوية متكررة، خاصة المعطرات ذات الروائح القوية والنفاذة.

