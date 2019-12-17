السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

17 ديسمبر 2019 - 10:30 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنويًا، أي 17 تريليون جنيهًا، لافتًا إلى أن موازنة مصر الحالية 1.6 تريليون جنيه.



وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم: "لو مصر دخلها في سنة زي أول دولة بتهاجمنا هيكون دخلها 20 تريليون دولار في السنة"، معلقًا: "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر عروسة".

