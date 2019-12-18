بوتين وماكرون يتناولا هاتفيًا آخر تطورات الأوضاع الليبية

18 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

بحث الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عدد من القضايا على رأسها آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الثلاثاء.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الكرملين الروسي، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن "الزعيمين (بوتين وماكرون) شددا على ضرورة حل الأزمة الليبية عبر الطرق السياسية، فضلًا عن تأييدهما لمساعي وساطة الأمم المتحدة، وألمانيا من أجل حلها".

ولفت البيان كذلك إلى أن الزعيمين تناولا كذلك الوضع في منطقتي إدلب، وشمال شرقي سوريا، وشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات منسقة في هذا الخصوص.

وأشار البيان إلى القمة الرباعية التي انعقدت الأسبوع الماضي بالقصر الرئاسي الفرنسي، الإليزيه، بحضور بوتين، وماكرون، ونظيرهما الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ لبحث الأوضاع بالشرق الأوكراني.

وأضاف البيان في هذا الخصوص أن "بوتين شدد خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ كافة القرارات التي تم اتخاذها بالقمة ومن بينها حصول إقليم دونباس شرقي أوكرانيا على وضع خاص، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى".