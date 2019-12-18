تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

18 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

تقدم الإعلامي تامر أمين، لخطبة الروبوت صوفيا، واصفًا إياها بـ العروس، قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا"، مشيرا إلى أن الزواج بصوفيا ضروري الآن، لأنه سيربطنا بالعصر القادم.



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "لما تحط إيدك في إيد صوفيا يبقا انت بترتبط بالبحث العلمي"، موضحا أن التكنولوجيا والبحث العلمي هما المفتاح السري لكل الأبواب السحرية للتقدم والازدهار.

