مفاجآت في أسماء الراحلين عن الأهلي

18 ديسمبر 2019 - 05:39 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن مفاجآت كبرى في كشف الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الشتوية.



وقال "زكي" في برنامجه إن "صلاح محسن" على رأس الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل ، مشيرا إلى أن إنبي يريده .



وأضاف: عمار حمدي أنهى كل شيء مع الاتحاد السكندري وسوف يرحل ، أما حسين السيد فلديه عدة عروض على رأسها الإسماعيلي والقادسية الكويتي ، بالإضافة لياسر إبراهيم الذي مازال تحت تقييم الخواجة .



وتابع: لو استطاع الأهلي التعاقد مع أسامة جلال أو أحمد حجازي فسوف يرحل سعد سمير.



