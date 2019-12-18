مفاجآت في أسماء الراحلين عن الأهلي

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الاهلى

سعد سمير

أبو المعاطي زكي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن مفاجآت كبرى في كشف الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الشتوية.

وقال "زكي" في برنامجه إن "صلاح محسن" على رأس الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل ، مشيرا إلى أن إنبي يريده .

وأضاف: عمار حمدي أنهى كل شيء مع الاتحاد السكندري وسوف يرحل ، أما حسين السيد فلديه عدة عروض على رأسها الإسماعيلي والقادسية الكويتي ، بالإضافة لياسر إبراهيم الذي مازال تحت تقييم الخواجة .

وتابع: لو استطاع الأهلي التعاقد مع أسامة جلال أو أحمد حجازي فسوف يرحل سعد سمير.

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