» كشف سر اعتزال ناهد جبر وارتدائها الحجاب

أحمد عادل شعبان
حل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والإعلامية ناهد جبر ، رقم 81 ، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية لكنها اختفت في بداية التسعينيات .
وبدأت ناهد حياتها الإعلامية في السبعينيات حيث قدمت العديد من البرامج الناجحة ثم تولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال .
انتقلت لمجال التمثيل وعملت في أفلام ناجحة مثل السكرية والنداهة والحفيد .
وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل نور الإسلام ومحمد رسول الله والحرملك.
وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.
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