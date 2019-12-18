» تعرف علي العلاقة بين آلام الظهر والأسنان

18 ديسمبر 2019 - 09:13 ص

كشفت دراسة ألمانية جديدة أجراها دكتور الأسنان يوكن شميث أن هناك علاقة وثيقة تجمع آلام الظهر وآلام الأسنان، حيث أشار إلي أن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأسنان.

وأضاف في تصريحات صحفية أن آلام الظهر قد ترجع إلي المرض المعروف باسم " خلل المفصل الصدغي الفكي"، والذي قد يؤدي إلي آلام الأسنان والرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.

وأشار إلي أن صرير الأسنان يؤدي إلي آلام الظهر أيضا والذي يؤدي بدوره إلي الشد العضلي ومن ثم آلام الظهر، ناصحا باستشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.