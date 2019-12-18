في 6 صفحات.. رسالة نارية من ترامب لـ " بيلوسي"

18 ديسمبر 2019 - 09:46 ص

من خلال ست صفحات وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة نارية إلى نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب التصويت على عزل ترامب ، حيث اعترض ترامب من خلال رسالة مكونة من 6 صفحات على مادتي المساءلة.

وفي رسالة ترامب لنانسي بيلوسي أكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وأنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية.

وأضاف ترامب أيضا في رسالته أن التاريخ سيحكم عليك بطريقة قاسية، منوها أن التهمة الأولى باطلة، ولا قيمة لها ومن إنتاج خيال بيلوسي .

في ذات السياق جدد الرئيس الأمريكي قوله: أن حديثه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بريئا تماما، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.