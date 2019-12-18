» أخيرًا.. الرئيس الفرنسي يهنئ "تبون" برئاسة الجزائر

18 ديسمبر 2019 - 09:50 ص

هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون مقدمًا له تهانيه الحارة بفوزه وتمنياته له بالنجاح في مسئوليته السامية، بعدما اكتفى في وقت سابق بأمنياته أن يجرى حوارًا مجتمعيًا لتحقيق رغبات الشعب الجزائري.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان لها مساء أمس، أن الرئيس بعدما قدم تهنئته وعرض علي الرئيس الجزائري التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن فرنسا تقف إلى جوار الجزائر في هذه اللحظة المهمة في تاريخها، وأن الرئيسين اتفقا على التعاون في الأزمات الإقليمية، حسبما نشرت " فرنس 24".

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر 12 ديسمبر الجاري.