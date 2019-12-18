» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"الدراويش"

18 ديسمبر 2019 - 09:59 ص

يختتم فريق الأهلي تدريباته، ظهر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المتجهة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر قبل المباراة.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته، بعد تحقيق الفوز فى المباريات الستة التى خاضها الفريق بالدورى، ليصبح الفريق الوحيد الذى حقق العلامة كاملة برصيد 18 نقطة.