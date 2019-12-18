سفينة تجسس روسية تثير غضب واشنطن

أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، مشاهدة سفينة استطلاع روسية بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة .

وكتبت قيادة الدفاع الجوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنها "تتابع سفن تثير اهتمامها مثل سفينة "فيكتور ليونوف" الروسية".

لكنها لم توضح اذا كانت اتخذت اية إجراءات ضد هذه السفن،أم لا.

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، في وقت سابق، إن سفينة التجسس الروسية "فيكتور ليونوف" شوهدت في المياه الدولية قبالة شواطئ اثنتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن السفينة الروسية، قامت بحركات تشكل خطرا على السفن الأخرى وتجاهلت السفن التجارية ولم تعط الإشارات الضوئية في ظروف الرؤية الرديئة، ولم تستجب لنداءات القوات الأمريكية.