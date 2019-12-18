نقل البرلمان: شبكة الطرق المصرية إنجاز غير مسبوق

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن شبكة الطرق التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازًا غير مسبوق.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرف شباب العالم كله، أن الدولة المصرية استطاعت تنفيذ خطوات كبيرة ضمن رؤية مصر2030.





ولفت النائب، في بيان، إلى أن هناك برامج ضمن الرؤية تجاوزنا فيها الخطة والمدى الزمنى، وتجاوزنا المستهدف في التوقيت تماما وكان المفروض أن نصل لحد معين في عام 2025.





وتابع: "أنا أقدر أقول بوضوح تجاوزنا هذا المستهدف خلال 5 سنوات مقبلة، بفضل الله وفضل جهد الحكومة والمصريين تجاوزنا المدى الزمنى المخطط مثل شبكة الطرق".





وقال إن الرئيس السيسي كان على حق، حيث إن شبكة الطرق المصرية هى إنجاز غير مسبوق في تاريخ أي دولة في العالم، وجعلت من مصر واحدة من أهم دول العالم في وجود بنية أساسية محترمة ومشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والعالمية.

واختتم النائب قائلا: "إن شبكة الطرق تمثل أهمية كبرى لتشجيع السياحة وتغيير التركيبة السكانية لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة".



