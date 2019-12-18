ترامب أمام الكونجرس: «سأعزل اليوم»

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء جلسة مهمة أمام مجلس النواب الأمريكي، للتصويت على عزله.

ورد ترامب ساخرًا من قضيته المثارة مع الكونجرس، قائلًا في تدوينة على موقع "تويتر"، «أتصدقوني أني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف».

فيما خاطب الديمقراطيين، قائلاً: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي".

وأعلنت لجنة بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، عن جلسة تصويت تاريخية على مساءلة دونالد ترامب، وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.

ويشار إلى أن دونالد ترامب، يعد ثالث رئيس أمريكي، يواجه تهديدات بالعزل من قبل الكونجرس مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين.